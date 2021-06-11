Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor için Jack Wilshere iddiası!

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor için Jack Wilshere iddiası!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: 'in yeni sezonunda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor; , ve 'in ardından İngiliz yıldız Jack Wilshere için devreye girdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 17:02
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor için Jack Wilshere iddiası!

Transferde gaza basan Trabzonspor'un Jack Wilshere için devreye girdiği iddia edildi.

Bournemouth ile sözleşmesi biten ve şuan kulüpsüz olan Jack Wilshere'ın Trabzonspor'a çok yakın olduğu bildirildi.

Bordo- Mavili kulübe transferi için önünde engel kalmayan Jack Wilshere'ın 1.5 milyon euro imza parası istediği ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

29 yaşındaki on numara, kısa bir süre içinde transferinin resmiyet kazanması ve gelecek hafta içinde Trabzon'da olması bekleniyor.

Jack Wilshere ile 3 yıllık anlaşma yapılacağı belirtiliyor. Arsenal, Bolton, Bournemouth ve West Ham formaları giyen Wilshere, kariyeri boyunca 289 maça çıktı, 20 gol atıp, 40 asist yaptı.

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