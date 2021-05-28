Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kararı! Ya 20 ya hiç

Son dakika transfer haberi: 'da Çakır kararı! Ya 20 ya hiç

Son dakika transfer haberi: Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da oyuncular için gelen teklifler de değerlendirmeye alınacak. Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine giren Çakır için ise 20 milyon Euro'nun altında gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kararı! Ya 20 ya hiç

yönetimi, Çakır için kırmızı çizgisini belirledi. Fırtına, 25 yaşındaki eldiven için 20 milyon ve üzerinde yapılacak teklifleri ciddiye alacak. Aksi halde ise sonrası beklenecek. Yönetim kurulunun aldığı bu karara saygı duyan Uğurcan, "Kulübümün çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparım" dedi. Bu arada 1.91 boyundaki futbolcunun menajerinin ise başta olmak üzere ve gibi kulüplerle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Lille'nin kadrosunda bulunan Türk oyuncular da Uğurcan'ın alınmasını istiyor ama ekibinin yönetimi yüksek maliyet nedeniyle çekingen davranıyor. Lille'nin önümüzdeki günlerde resmi bir teklifte bulunması bekleniyor.

3 İSİM İÇİN NABIZ YOKLUYORLAR

Transferi en çok gündemde olan isimler ise Uğurcan, ve . Uğurcan için ve 'den, Djaniny için takımlarından ve Ekuban için ise İtalya'da menajerler aracılığı ile bazı girişimlerin olduğu ancak henüz kulübe resmi bir teklifin ulaşmadığı kaydedildi. Ayrıca Abdülkadir Ömür için de girişimlerin olduğu ancak yönetimin harcama limitlerini iyi kullanma noktasında aynı dönemde hem Uğurcan hem de Ömür'ün transferlerine onay vermeyi düşünmediği ifade edildi.

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