Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı

Son dakika transfer haberi: sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı

Son dakika transfer haberi: 'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için girişimlerini sıklaştıran Trabzonspor'da gündem sol bek transferi... ve ile kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer sol bek transferinde de mutlu sona yaklaşmak üzere. İşte son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı

Sağ beki Roma'dan ile güçlendiren , sol bek için de nokta atışı bir transfer yapacak.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı

Bu doğrultuda pek çok oyuncuyla görüşen bordo-mavililerde iki isim ön plana çıkıyor: Birger Meling ve Umut Meraş...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı

Nimes'in Ligue 1'den küme düşmesinin ardından görüşmeler hızlanırken, Meling için 1.5 milyon euro gözden çıkarıldı. Fransız kulübü ise 3-4 milyon euro arası bir rakamdan kapıyı açtı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı

Fakat Norveçli sol bekin 'un teklifine sıcak bakması nedeniyle bonservis için istenen rakamın aşağı çekilmesi söz konusu. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Meling, 1 milyon euro'ya Rosenborg'dan Nimes'e transfer olmuştu. 26 yaşındaki Norveçli bu sezon 24 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı

ÇOK KISA SÜREDE ÇÖZÜLECEK

Meling konusunda pazarlıkları sürdüren , Umut Meraş için de görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı

Le Havre ile 1 yıl kontratı kalan 25 yaşındaki milli futbolcu, ay-yıldızlı ekibimizin Antalya kampında bulunuyor. Türkiye'ye dönmek isteyen Umut, yaz döneminde Fransız kulübünden ayrılacak. Bordo-mavililer, kısa bir sürede sol bek işine nokta koymak amacında. Sarıyer altyapısında futbola başlayan Umut Meraş, ardından Yeşilköy altyapısına, daha sonra Boluspor'a buradan da Bursaspor'a 525 bin euro'ya transfer oldu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı

2019 yılı transfer sezonunda Fransız kulübü Le Havre'ye 1 milyon 300 bin euro'ya giden milli futbolcu, 2 ligde mücadele eden kulübünde bu sezon 26 maçta forma giydi, 1 gol ve 1 asiste imza attı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı

17 KEZ MİLLİ OLDU

17 kez Norveç Milli Takımı'nın formasını terleten 1.73 boyundaki Meling, oyun tarzı olarak hücumcu bir sol bek. Geçen yıldan bu yana takip edilen oyuncuya teknik direktör Abdullah Avcı onay verirken, Fırtına'nın Norveçli futbolcusu Trondsen de Meling'in hem vatandaşı hem de eski takım arkadaşı...

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