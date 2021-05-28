Son dakika transfer haberi: Trabzonspor sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı

2019 yılı transfer sezonunda Fransız kulübü Le Havre'ye 1 milyon 300 bin euro'ya giden milli futbolcu, 2 ligde mücadele eden kulübünde bu sezon 26 maçta forma giydi, 1 gol ve 1 asiste imza attı.

17 KEZ MİLLİ OLDU

17 kez Norveç Milli Takımı'nın formasını terleten 1.73 boyundaki Meling, oyun tarzı olarak hücumcu bir sol bek. Geçen yıldan bu yana takip edilen oyuncuya teknik direktör Abdullah Avcı onay verirken, Fırtına'nın Norveçli futbolcusu Trondsen de Meling'in hem vatandaşı hem de eski takım arkadaşı...