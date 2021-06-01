Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik ile ilgileniyoruz!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon planlarını ve mevcut durumu beIN Sports'ta anlattı. Tecrübeli hoca; stoper, sol bek, orta saha, santrfor, marka değeri transferi istediğini belirterek 5 takviyenin mesajını verdi. Bordo-mavili çalıştırıcı, eski gol kralları Sörloth ile ilgilendiklerini dile getirerek, "Sörloth keşke olsa. Başkanımız konu ile ilgili çalışma yapıyor. Bekleyelim görelim. Sörloth'u bekleyeceksek, ben beklemeye razıyım. Olabiliyorsa bizi mutlu eder, olamıyorsa B planına hazırlık yapıyoruz" diye konuştu.

BİR STOPER VE BİR SOL BEK

Avcı, Hamsik ile ilgili çalışmaları da doğrulayarak, "Orta sahaya bir marka oyuncu için çalışıyoruz. Hamsik doğru, büyük oyuncu. Keşke öyle bir şey olabilse. Bunların hepsinin içinde Trabzonspor ekonomisinin uygun olması gerekiyor" ifadesini kullandı. Başarılı hoca şöyle devam etti: "Bu lige uygun, fizikli olan ve oyunu kullanabilen bir stoper daha kadroya katmak istiyoruz. Sol bek konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Önümüzdeki sezon rekabeti yukarılara çıkaran bir yedek kulübesi istiyorum."

MARKA DEĞERİ OLAN FUTBOLCU

Hugo, Edgar ve Hüseyin devam ediyor. Bir tane de net, bu ligi yaşamış bir stoperi daha alacağız. Sol bekte 7-8 oyuncu üzerinden çalışıyoruz. Peres sol bek de oynayabiliyor, Roma'da iki tarafta oynadı. Sol bek orijinli net oyuncu alacağım. Bir tane orta sahaya oyunun iki yönünü oynayabilen, belki marka değeri olan bir ismi kadroya katacağız.

GENLERİMİZDE MÜCADELE VAR

Ligin yaş ortalaması en düşük takımıyız. Şampiyonluk için deneyime ihtiyaç var. Geçen seneki en genç takımı biraz yukarı çekmeye çalışıyoruz, deneyim katmaya çalışıyoruz. Ben bir Karadenizliyim. Asi ruhu, inatçılığı, bırakmayan ruhu bildiğim için bu mücadelenin içinde olmaya gittim. Buranın geninde bu var.

YENİ YÜZLER GEREKİYOR

Üç kiralık oyuncumuz ayrıldı, teşekkür ettik. Değer verdim Kamil Ahmet ve Hosseini ile de yollar ayrıldı. Bazen yeni yüzler, daha hedefli oyuncular kadroya katmak gerekiyor. Oyunun her mevkiisinde oyuncu kalitesi yüksek, rekabet ortamını oluşturan seçenekler olacak. Kulübeye döndüğümde hemen hamle yapamadığım zamanlar oldu.

YETENEK ALMAK ÖNEMLİ

Nwakaeme, Ekuban, Djaniny sözleşmeli oyuncularımız ve devam ediyorlar. Ömür'ü kenarda da kullanabiliyorum. Verimliliklerini artırmak için net bir santrfor ve bir kenar oyuncuyu arayışımız devam ediyor. Gervinho'yu da aldık, uluslararası bir isim. Yetenekli futbolcu almak önemli. Bazen lige göre aksiyon, bazen biraz daha risk.

BEN DE 3-0 İSTİYORUM

Ben de 3-0'lık maçlar istiyorum ama bu oyunlar arada olacak. Rakipler de savunma yapıyor. Bunu hücum opsiyonları çözüyor. Sörloth 30 küsur gol, Novak ile Sosa 15 gol, 55 gole etki etmiş oyuncu bu sezon yoktu. Çalışmaya devam edeceğiz, inşallah karşılığını alırız. Takımların savunma zaaflarına göre futbolcu tercihleri yapıyorum.

HİÇ MAHKUM OYNAMADIK

Hiçbir takım Trabzonspor karşısında oyunun bütünlüğünü ele alamadı 32 haftada. Hiçbir zaman mahkum olan bir Trabzonspor olmadı. Fenerbahçe derbisinde oyun başında kaybettik. Yeterlilik ve oyuncu karakteri devreye giriyor burada. Uyum içinde çalışıyoruz. Her yerde oyuncu kalitesinin arttığı bir durum oluşturmamız gerekiyor.

KAVGALAR KÖTÜ ÖRNEK

Yaptığımız kavgalar, çıkışlarımız, demeçlerimiz çok kötü örnek oluyor. Belki iklimimiz böyle ama biraz daha tolere etmemiz lazım. Bu oyun çok güzel bir oyun, daha güzel hale getirebilmek için bunlardan uzak kalmamız gerekiyor. Ben uzak kalmaya çalışan bir teknik direktörüm. Herkes hatalar yapabiliyor. Bu oyuna saygı gösterelim.