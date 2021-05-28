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153 yabancıya ulaştı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken start veren , İtalya'nın Parma kulübünden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan ise Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fırtına böylece 54 yıllık tarihindeki 153. yabancı transferini gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor 153 yabancıya ulaştı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken start veren , İtalya'nın Parma kulübünden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan ise Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fırtına böylece 54 yıllık tarihindeki 153. yabancı transferini gerçekleştirdi.

AĞAOĞLU 29'A ULAŞTI

Bordo mavili kulüpte 2018 yılının nisan ayında göreve gelen başkan , 29 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. Bu dönem takviyelerin devam edeceği de açıklandı.

REKOR BREZİLYALILARIN

Fırtına'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu. Bordo-mavili kulüp bugüne kadar ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Ayrıca ve 'dan 7'şer, , Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Arjantin'dan 5 oyuncuyu renklerine bağladı.

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