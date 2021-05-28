Trabzonspor 153 yabancıya ulaştı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken start veren Trabzonspor, İtalya'nın Parma kulübünden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan ise Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fırtına böylece 54 yıllık tarihindeki 153. yabancı transferini gerçekleştirdi.

AĞAOĞLU 29'A ULAŞTI

Bordo mavili kulüpte 2018 yılının nisan ayında göreve gelen başkan Ahmet Ağaoğlu, 29 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. Bu dönem takviyelerin devam edeceği de açıklandı.

REKOR BREZİLYALILARIN

Fırtına'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu. Bordo-mavili kulüp bugüne kadar Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Ayrıca Belçika ve Slovakya'dan 7'şer, Polonya, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Arjantin'dan 5 oyuncuyu renklerine bağladı.