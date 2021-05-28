Peres ve Gervinho hayran kaldı

Karadeniz devinin yeni transferleri 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres ve 33 yaşındaki kanat Gervinho, hem Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni hem de Şenol Güneş Stadyumu'nu çok beğendi. Tesisleri detaylı şekilde inceleyen iki oyuncunun "İmkanlar gerçekten çok iyi" dedikleri belirtildi. İki futbolcu ayrıca yeni sezonda taraftarın stada alınıp alınmayacağı ile ilgili sorular da sordu.

GERVİNHO 3. FİLDİŞİLİ

Parma kulübünden alınan Gervinho, Karadeniz ekibinin şimdiye kadar transfer ettiği üçüncü Fildişi Sahilli oyuncu oldu. Bordo-mavililer daha önce Didier Zokora ve Sol Bamba'yı kadrosuna katmıştı.

100'LER KULÜBÜNE GİRDİLER

Birçok futbolcu Karadeniz ekibinin unutulmaz isimleri arasına girdi. Colman 161 maç, Alanzinho 140, Perira 137, Şota 121 ve Petkovic 103 maça çıkarak dalya diyen isimler.

EN UZUN SÜRE YATTARA

Dönemin başkanı Özkan Sümer tarafından alınan Yattara, 2003-2004 ve 2010-2011 arasında 8 sezon Trabzonspor formasını giydi. Tam 232 kez bordo-mavili renkleri terleten Yattara, 39 gol imza attı. Oynadığı 13 senenin 8 yılını Trabzon'da geçirdi.