Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Marek Hamsik çılgınlığı! Binlerce taraftar takıma çağırdı

Son dakika transfer haberleri: 'da çılgınlığı! Binlerce taraftar takıma çağırdı

Orta saha mevkisine takviye yapmayı amaçlayan ’un ile ilgilendiği öğrenildi. bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan başlattıkları kampanya ile 33 yaşındaki Slovak yıldızı takımlarına davet etti. Binlerce taraftar, Hamsik'in sosyal medya hesabındaki son paylaşımına ‘’ yorumunu yazdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 14:36
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Marek Hamsik çılgınlığı! Binlerce taraftar takıma çağırdı

Tamamlanan sezonda genç bir kadro ile mücadele eden ve yeni sezonda teknik direktör 'nın talebi doğrultusunda tecrübeli isimleri kadroya katmayı planlayan , bu noktada transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattına 34 yaşındaki ve savunmaya da 31 yaşındaki deneyimli sağ bek 'i transfer eden bordo-mavililer, orta saha bölgesi için de arayışlarını sürdürüyor.

TEKNİK HEYET SICAK BAKIYOR
Trabzonspor'un, yıllarca ekiplerinden formasını giydikten sonra ve daha sonra İsveç liginin yolunu tutan ile ilgilendiği öğrenildi. Menajerinin oyuncuyu bordo-mavili takıma önerdiği, teknik heyetin de bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Resmi olarak görüşmelerin henüz başlamadığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un Hamsik için harekete geçebileceği ifade edildi.


BİNLERCE TARAFTAR HAMSIK'I TRABZONSPOR'A DAVET ETTİ
Bu arada deneyimli orta saha oyuncusu Hamsik'i takımda görmek isteyen bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyada kampanya başlattı. Binlerce Trabzonsporlu taraftarlar organize olarak, oyuncunun sosyal medya hesabındaki son paylaşımına '' yorumunu yazarak deneyimli orta sahayı Trabzonspor'a davet etti.

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