Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Transferde şov günü! Bruno Peres ve Gervinho...

Bordo-mavili takımda transfer harekatı tüm hızıyla sürerken, bazı oyuncular için ise imza aşamasına geçildi. Daha önce her konuda anlaşmaya varılan İtalya Seri A ekiplerinden Parma'dan 33 yaşındaki Fildişili kanat Gervinho, Roma'dan 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Peres bugün Türkiye'ye geliyor. Karadeniz devi, İtalya'ya özel uçak gönderecek ve iki futbolcu akşam saatlerinde Türkiye'ye hareket edecek. Trabzon'a getirildikten sonra hemen sağlık taramasından geçecek olan Gervinho ve Peres resmi imzaları atacak.

PERES

Baş mevkii sağ bek olan Brezilyalı oyuncu; Guarani Futebol Clube (SP), Sao Paulo, Santos, Torino ve Roma kulüplerinde görev yaptı. 106 maçta sağ bekte forma giyerken 7 gol ve 11 asist ile oynadı. Orta saha sağ 89 maç 8 gol 13 asist, orta saha sol 21 maçta 2 gol ve 2 asist, sol bek 9 maç, sağ kanat 2 maç ve sol kanatta ise 1 maç istatistiklerine yansıdı.

GERVINHO

Fildişi Sahili oyuncu; Arsenal, Roma, Lille, Le Mans, Beveren, Hebei ve Parma'da oynadı. 86 maçta da milli formayla 23 gole imza attı. Gervinho kulüp kariyerinde ise 174 maçta sol kanat oynayıp 37 gol ve 35 asist yaptı. 151 maçta forma giydiği sağ kanatta ise 53 gol ve 28 asistle dikkat çekti. Santrforda ise 48 kez oynarken 13 gole ve 11 asiste imza attı. Forvet arkası oynadığı 5 karşılaşmada ise 3 gol ve 1 asist istatistiğine ulaştı.