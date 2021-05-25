Son dakika transfer haberi: Real Betis’ın kanat oyuncusu Tello Trabzonspor'a haber yolladı: Beni alın

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Gelecek sezon için şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışan Trabzonspor, transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Peres ve Gervinho ile anlaşan Karadeniz devi Real Betis'ten Cristian Tello için de girişimlerde bulunmuştu.

Bu sezon İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile görüşmelerde mesafe alınmıştı. 1.78 boyundaki yıldız için ilk etapta 5 milyon euro talep eden İspanyol ekibi, daha sonra 4 milyon euro'ya inmişti. Betis, Trabzonspor'un rakamı biraz daha düşürme teklifini ise henüz kabul etmemişti. Tello'nun bazı hakları Barcelona'nın elinde ve bu nedenle görüşmeler çok boyutlu olarak sürdürülüyor.