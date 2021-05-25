Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Real Betis’ın kanat oyuncusu Tello Trabzonspor'a haber yolladı: Beni alın

Son dakika transfer haberi: ’ın kanat oyuncusu 'a haber yolladı: Beni alın

Son dakika transfer haberi: 'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. 'ya daha önce masaya oturduğu fakat anlaşamadığı yıldızdan haber geldi. 29 yaşındaki futbolcu bordo-mavililere haber göndererek, "Kulübümle yeniden görüşün" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Real Betis’ın kanat oyuncusu Tello Trabzonspor'a haber yolladı: Beni alın
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Gelecek sezon için şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışan , transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Peres ve Gervinho ile anlaşan Karadeniz devi 'ten Cristian için de girişimlerde bulunmuştu.

Son dakika transfer haberi: Real Betis’ın kanat oyuncusu Tello Trabzonspor'a haber yolladı: Beni alın

Bu sezon İspanya La Liga ekiplerinden 'te forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile görüşmelerde mesafe alınmıştı. 1.78 boyundaki yıldız için ilk etapta 5 milyon euro talep eden İspanyol ekibi, daha sonra 4 milyon euro'ya inmişti. Betis, 'un rakamı biraz daha düşürme teklifini ise henüz kabul etmemişti. 'nun bazı hakları Barcelona'nın elinde ve bu nedenle görüşmeler çok boyutlu olarak sürdürülüyor.

Son dakika transfer haberi: Real Betis’ın kanat oyuncusu Tello Trabzonspor'a haber yolladı: Beni alın

TEKLİF YÜKSELTİLECEK

Temaslardan haberdar olan , bordo- mavili formaya sıcak baktığını bildirdi ve "Gelmek istiyorum. Benim için kulübümle bir kez daha görüşün" haberi yolladı. Tecrübeli futbolcunun Betis yönetimine bordomavililerin teklifini kabul etmesi yönünde baskı yaptığı dile getiriliyor.

Son dakika transfer haberi: Real Betis’ın kanat oyuncusu Tello Trabzonspor'a haber yolladı: Beni alın

'nın yeni bir öneri ile Betis'in kapısını çalacağı, oyuncunun da fedakarlık yapacağı belirtiliyor. Bu sezon 29 maçta 5 gol atan ve 3 de asist yapan İspanyol yıldız, Barcelona'da ise 86 karşılaşmaya çıkmıştı. Kariyerinin zirve dönemlerinde Barça forması giyen , Katalan ekibinde 20 kez fileleri sarsarken, 14 de asist yaparak önemli katkılar sunmuştu.

Son dakika transfer haberi: Real Betis’ın kanat oyuncusu Tello Trabzonspor'a haber yolladı: Beni alın

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Sol ve sağ kanatta başarılı bir şekilde görev yapabilen , kariyeri boyunca 379 maçta forma giydi. Betis ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.78 boyundaki oyuncu bu periyotta 65 gol attı ve 55 de asist yaptı.

Son dakika transfer haberi: Real Betis’ın kanat oyuncusu Tello Trabzonspor'a haber yolladı: Beni alın

DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Kariyerinde Barcelona, Porto ve Fiorentina gibi Avrupa'nın büyük kulüpleri bulunan 'nun, maliyetinin yüksek olmasına rağmen bordo-mavili ekibin bu transferde tüm şansını zorlayacağı ifade edildi.

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