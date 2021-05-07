Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer hamlesi! Ruud Vormer için teklif yapılacak

Son dakika spor haberi: 'dan transfer hamlesi! için teklif yapılacak

Son dakika haberleri... 'de son haftalara girilirken gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, gündemine Ligi takımlarından 'de forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu 'i aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 11:41
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer hamlesi! Ruud Vormer için teklif yapılacak

'de artık son haftalara yaklaşılırken, takımlar gelecek sezonun transfer çalışmalarında gaza bastı. , teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda takımda bazı mevkilere takviye yapmaya hazırlanıyor. basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu 'i listesine aldı.

Tecrübeli oyuncu için yakın zamanda bir teklifin yapılabileceği ifade edilirken Trabzonspor'un bu transferde yaklaşık 4 milyon euro'yu gözden çıkarması gerektiği kaydedildi.

RUUD VORMER KİMDİR?

32 yaşındaki Ruud Vormer, kariyerine takımının altyapısında başladı. Tecrübeli oyuncu, 2012'de 'a 2014'te de Club Brugge'e transfer oldu. 7 yıldır Belçika takımında forma giyen Vormer, bu sezon çıktığı 42 maçta 7 gol atarken 15 de asist yapma başarısı gösterdi. Ruud Vormer, 4 kez 'nda görev yaptı.

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