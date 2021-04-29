Yusuf girdi ipten aldı

Trabzonspor, Göztepe deplasmanında 1 puanı karşılaşmanın son bölümünde kurtardı. Mücadele 1-0 İzmir temsilcisinin üstünlüğüyle sürerken Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, dakikalar 83'ü gösterirken Yusuf Sarı kozunu oynadı. 22 yaşındaki futbolcu hareketli oyun tarzıyla maçın gidişatını değiştirdi. 88. dakikada Caleb Ekuban'ın attığı golde asisti yapan isimdi. Sağ kanattan hızlı şekilde geldi, içeriye mükemmel kesti, arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Ganalı futbolcu da ağları havalandırdı. Yusuf, Başakşehir'e gol attıktan sonra 10 maçtır sessizdi. Asistiyle tabelaya etki etti.