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Yusuf girdi ipten aldı

Avcı ihtiyaç anında camı kırdı... 83’te oyuna girip, 88’de Ekuban’ın attığı golde asisti yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Yusuf girdi ipten aldı
, deplasmanında 1 puanı karşılaşmanın son bölümünde kurtardı. Mücadele 1-0 İzmir temsilcisinin üstünlüğüyle sürerken Karadeniz ekibinde teknik direktör , dakikalar 83'ü gösterirken kozunu oynadı. 22 yaşındaki futbolcu hareketli oyun tarzıyla maçın gidişatını değiştirdi. 88. dakikada 'ın attığı golde asisti yapan isimdi. Sağ kanattan hızlı şekilde geldi, içeriye mükemmel kesti, arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Ganalı futbolcu da ağları havalandırdı. Yusuf, Başakşehir'e gol attıktan sonra 10 maçtır sessizdi. Asistiyle tabelaya etki etti.
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