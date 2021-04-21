Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Cengiz Ünder sürprizi! Abdullah Avcı...

Son dakika spor haberi: 'da sürprizi! ...

Son dakika haberleri... Teknik direktör 'nın listesi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, gündemine milli yıldız 'i aldı. İşte ayrıntılar... ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 09:28
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Cengiz Ünder sürprizi! Abdullah Avcı...

'da teknik direktör 'nın transfer listesine sürpriz bir ismi eklediği ortaya çıktı. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için düğmeye basan deneyimli teknik adam, bu konuda yönetimden tam yetki almıştı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Cengiz Ünder sürprizi! Abdullah Avcı...

Karadeniz'de Son Nokta'da yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcı bunun üzerine harekete geçerken eski öğrencilerine kanca attı. Başakşehir'den uzun süre birlikte çalıştığı Edin Visca ile daha önce temasa geçen Avcı, deneyimli futbolcuya 'a gelmesini söylemişti.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Cengiz Ünder sürprizi! Abdullah Avcı...

Visca'dan haber bekleyen Avcı'nın hedefindeki başka bir ismin ise yine eski öğrencisi olan olduğu ortaya çıktı. 2017-18 sezonunda 15 milyon euro'ya Roma'ya transfer olan 23 yaşındaki futbolcu burada beklentileri karşılamayınca bu sezon 23 milyon euro satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibi Leicester City'e kiralanmıştı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Cengiz Ünder sürprizi! Abdullah Avcı...

Leicester City'nin bu opsiyonunu kullanmayacağını açıkladığı Cengiz'i kulübü Roma da kadrosunda düşünmüyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Cengiz Ünder sürprizi! Abdullah Avcı...

KİRALAMA FORMÜLÜ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'te kiralık olarak oynayan milli futbolcumuz , yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı gösteremedi. teknik direktörü da çok iyi tanıdığı ve yeteneklerine çok güvendiği Cengiz ile temasa geçerek durumunu sorduğu belirlendi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Cengiz Ünder sürprizi! Abdullah Avcı...

Avcı'nın Cengiz'e 'a gelmesi konusunda tavsiyede bulunduğu öğrenilirken oyuncudan gelecek habere göre transfer şartları değerlendirilecek.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Cengiz Ünder sürprizi! Abdullah Avcı...

Roma ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Cengiz olumlu bir dönüş yaparsa bordo-mavililer kiralama teklifini Roma'ya sunacak.

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