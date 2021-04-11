Haberler Trabzonspor "Mutlu değilim"

"Mutlu değilim"

“3 haftadır böyle oluyor. her maçını kazanmak için oynar , ve ’nin sakat olması hücumu kötü etkiledi”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:24 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 06:50
"Mutlu değilim"

Teknik Direktörü , 0-0'lık beraberlik sonrası skorun tatmin etmediğini söyledi. Avcı, "Son 3 haftadır böyle. Oyun olarak tatmin ediyor ama skor olarak etmiyor. Trabzonspor her maçını kazanmak için oynar. Ön tarafta , ve 'nin sakat olmasıyla birlikte orta sahadaki oyuncularla çıktık. Rakibe bir şut verdik, o da kırmızı karttan sonra. Oyuncular da skor yüzünden üzgünler" yorumunu yaptı.

Abdullah Avcı ayağı kırıldığı için uzun süredir oynayamayın Abdülkadir Ömür hakkında müjdeli haberi verdi. Milli futbolcunun ay sonunda çalışmalara başlayacağıhı ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Abdülkadir Ömür son derece iyi gidiyor, çalışmaların bazı bölümlerine katılmaya başladı. Umarım bu ayın sonuna doğru onu aramızda görürüz" diye konuştu.

SON DAKİKA