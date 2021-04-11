"Mutlu değilim"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 0-0'lık beraberlik sonrası skorun tatmin etmediğini söyledi. Avcı, "Son 3 haftadır böyle. Oyun olarak tatmin ediyor ama skor olarak etmiyor. Trabzonspor her maçını kazanmak için oynar. Ön tarafta Nwakaeme, Ekuban ve Afobe'nin sakat olmasıyla birlikte orta sahadaki oyuncularla çıktık. Rakibe bir şut verdik, o da kırmızı karttan sonra. Oyuncular da skor yüzünden üzgünler" yorumunu yaptı.

Abdullah Avcı ayağı kırıldığı için uzun süredir oynayamayın Abdülkadir Ömür hakkında müjdeli haberi verdi. Milli futbolcunun ay sonunda çalışmalara başlayacağıhı ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Abdülkadir Ömür son derece iyi gidiyor, çalışmaların bazı bölümlerine katılmaya başladı. Umarım bu ayın sonuna doğru onu aramızda görürüz" diye konuştu.