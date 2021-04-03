Sivasspor - Trabzonspor: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve Mete Kalkavan'ın yönettiği zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorla Trabzonspor puanını 56'ya Sivasspor da 41'e yükseltti.

Ligin 33. haftasında ise Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

13. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içindeki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza alanı içine giren Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü.

25. dakikada Marlon'un sol kanattan ön direğe ortasında savunmadan dönen top ceza alanı dışında Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Marlon'un ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

45. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, topu güçlükle kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

51. dakikada Yatabare'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

58. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde boş kalan Ekuban'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

90+3. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.