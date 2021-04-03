Haberler Trabzonspor Sivasspor - Trabzonspor: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve 'ın yönettiği zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 56'ya Sivasspor da 41'e yükseltti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 17:58 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 18:21
Sivasspor - Trabzonspor: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de 32. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada ile karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve 'ın yönettiği zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorla Trabzonspor puanını 56'ya Sivasspor da 41'e yükseltti.

Ligin 33. haftasında ise Trabzonspor sahasında ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise deplasmanda ile kozlarını paylaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

'in 32. haftasında oynanan Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

13. dakikada 'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içindeki 'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza alanı içine giren Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci 'dan döndü.

25. dakikada 'un sol kanattan ön direğe ortasında savunmadan dönen top ceza alanı dışında Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Marlon'un ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

45. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, topu güçlükle kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

51. dakikada 'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

58. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde boş kalan 'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

90+3. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

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