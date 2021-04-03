Haberler Trabzonspor Mekap ile anlaşma

ile anlaşma

devi, firmasıyla anlaşma imzaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 21:08 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Mekap ile anlaşma
devi, firmasıyla anlaşma imzaladı. Kulüpten KAP'a yapılan duyuruda "Şirketimiz ile . Tic. A.Ş. arasında, 2021-22 sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam ve sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Anlaşmaya göre; Mekap, şirketimize, reklam ve sponsorluk bedeli olarak 1 milyon 900 bin TL+KDV ödeyecek" denildi. Bir firması olan Mekap'ın logosu formanın sol kolunda yer alacak.
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