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Minnetle anıyoruz

Yönetim , efsane kaptanı "Dozer" lakaplı için vefatının 18. yılında anma mesajı yayımladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 22:23 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
Minnetle anıyoruz
Yönetim , efsane kaptanı "Dozer" lakaplı için vefatının 18. yılında anma mesajı yayımladı. Kulübün sitesinden yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi: "'umuzun yapı taşlarından, efsane oyuncularımızdan Cemil Usta'yı ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."
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