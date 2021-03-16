Yönetim , efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta için vefatının 18. yılında anma mesajı yayımladı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 22:23Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
Yönetim , efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta için vefatının 18. yılında anma mesajı yayımladı. Kulübün sitesinden yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Trabzonspor'umuzun yapı taşlarından, efsane oyuncularımızdan Cemil Usta'yı ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."