Son dakika spor haberi: Trabzonspor efsanesi Cemil Usta için anma mesajı paylaştı!

Trabzonspor Kulübü, efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta için vefatının 18. yılında anma mesajı yayınladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Trabzonspor'umuzun yapı taşlarından, efsane oyuncularımızdan Cemil Usta'yı ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."
Trabzonspor'un Dozer'i, efsane kaptanımız Cemil Usta'yı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. #DozerCemil pic.twitter.com/V2qyJqUSKV— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 15, 2021