Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor efsanesi Cemil Usta için anma mesajı paylaştı!

Son dakika spor haberi: efsanesi için anma mesajı paylaştı!

Son dakika haberleri... Trabzonspor, efsane kaptanı 'Dozer Cemil' lakaplı için sosyal medya hesabı üzerinden bir anma mesajı yayınladı. ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 10:44
Son dakika spor haberi: Trabzonspor efsanesi Cemil Usta için anma mesajı paylaştı!

, efsane kaptanı "Dozer" lakaplı için vefatının 18. yılında anma mesajı yayınladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"'umuzun yapı taşlarından, efsane oyuncularımızdan Cemil Usta'yı ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."



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