Süper Lig 'de son üç haftada önce Fenerbahçe ardından da Aytemiz Alanyaspor 'a mağlup olarak zirve yarışında yara alan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı , radikal bir karar aldı.

Talebeleri ile yaptığı toplantıda, "Kazanma alışkanlığı yakalamamız gerekiyordu. Bunu büyük oranda başardık. Bu net ortada. bundan sonrada ise oyunumuzu geliştirme zamanı" diyen Avcı'nın kalan haftalarda farklı taktiksel varyasyonların yanı sıra farklı futbolcularla farklı bir oyun sistemini sahaya yansıtması bekleniyor.