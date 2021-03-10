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'da değişim zamanı! O isimler daha fazla süre alacak

ekiplerinden 'da, yenilgisi sonrası değişim başlıyor. Teknik direktör , maçı öncesi kadroyu değiştirme kararı aldı. Avcı'nın 3 isme daha fazla süre vereceği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 21:38 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'da değişim zamanı! O isimler daha fazla süre alacak

'de son üç haftada önce ardından da Aytemiz 'a mağlup olarak zirve yarışında yara alan 'da teknik direktör , radikal bir karar aldı.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'da değişim zamanı! O isimler daha fazla süre alacak

Tecrübeli hoca, maçı ile birlikte gelecek sezonun iskelet kadrosunu oturtmayı ve önümüzdeki dönemin oyun sisteminden enstantaneleri sahaya yansıtmaya amaçlıyor.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'da değişim zamanı! O isimler daha fazla süre alacak

Talebeleri ile yaptığı toplantıda, "Kazanma alışkanlığı yakalamamız gerekiyordu. Bunu büyük oranda başardık. Bu net ortada. bundan sonrada ise oyunumuzu geliştirme zamanı" diyen Avcı'nın kalan haftalarda farklı taktiksel varyasyonların yanı sıra farklı futbolcularla farklı bir oyun sistemini sahaya yansıtması bekleniyor.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'da değişim zamanı! O isimler daha fazla süre alacak

'nın yapmayı planladığı değişimde ve 'nın yanı sıra Abdulkadir Parmak ve genç oyuncuların da daha fazla süre alması bekleniyor.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'da değişim zamanı! O isimler daha fazla süre alacak

Avcı'nın çeşitli denemelerle gelecek sezonun bütün sistemini belirlemesi ve transfer döneminde birkaç takviye ile çok daha güçlü ve etkili bir takımın ortaya çıkmasını sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'da değişim zamanı! O isimler daha fazla süre alacak

Altyapıyı da yakından takip eden başarılı çalıştıcının, yeni isimleri kazandırmasına da kesin gözle bakılıyor.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'da değişim zamanı! O isimler daha fazla süre alacak

Yönetimin tam destek verdiği Avcı'nın takımın iskelet kadrosunu büyük oranda kafasında belirlediği ve alternatifli bir kadro üzerinde durduğu da dile getiriliyor.

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