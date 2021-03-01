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Iska üstüne ıska!

Trabzonlu oyuncular son dakikalarda kalesinde büyük baskı kurdu ancak bir türlü son vuruşu yapamadı. Bir top da direkten döndü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 22:31 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Iska üstüne ıska!

sahasında 'ye yenilerek uzun bir süre sonra mağlubiyetle tanıştı. Aslında bordo-mavili takım da bu sonucu tam olarak hak etmedi. Rakibi karşısında başa baş bir oyun sergileyen ekibi, 76. Dakikada topu ağlarında gördü. Pelkas'ın uzaktan şutunda bu kez çaresiz kaldı. Bu dakikadan sonra Trabzonspor, beraberliği sağlayabilmek için Fenerbahçe kalesine arka arkaya yüklenmeye başladı. Bu kez de şansı yaver gitmedi. 83. dakikada sahanın başarılı isimleri arasında yer alan 'nin kafa vuruşunda top yere çarpıp kaleye yöneldi ama sol direkten dışarı çıktı. Son dakikalarda ise ceza sahası içinde inanılmaz bir pozisyon yaşandı.

90+4'TE önce önüne gelen topu ıskaladı, hemen onun ardından da ıska geçti ve bordo-mavili takım önemli bir fırsattan yararlanamadı.

SON DAKİKA