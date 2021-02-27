Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a Fenerbahçe derbisi öncesi Marlon müjdesi! Corona virüsü testi negatif

Son dakika spor haberleri: 'a derbisi öncesi müjdesi! Corona virüsü testi negatif

Son dakika spor haberleri: 'a derbisi öncesi 'dan müjdeli haber geldi. Karantina süreci biten Brezilyalı oyuncunun son corona virüsü testi negatif çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:08
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a Fenerbahçe derbisi öncesi Marlon müjdesi! Corona virüsü testi negatif

'in 27. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabaka öncesi bordo-mavili takıma müjdesi geldi. Karantina süresi biten Brezilyalı sol beke yapılan son corona virüsü testi negatif çıktı. Yıldız futbolcu, teknik direktör 'nın şans vermesi durumunda Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.

POZİTİF VAKA KALMADI!
maçında birçok oyuncusundan eksik sahaya çıkmak zorunda kalan Trabzonspor'da Marlon'un testinin de negatife dönmesiyle birlikte takımda pozitif vaka kalmadı.

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