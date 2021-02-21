Avrupa liglerine Trabzonspor damgası! Manchester City ile yarışıyor

Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de müthiş bir form grafiği yakalayan Trabzonspor, galibiyet serisini 7 maça çıkarırken, yenilmezlik serisini de 10 maça yükseltti.
Bordo-mavililer, 10 maçlık periyotta ligde 28 puanla en fazla puan toplayan takım olurken, Avrupa'nın en iyi 10 liginde ise 3. sırada kendine yer buldu.
Ajansspor'un Transfermarkt verilerine dayandırdığı habere göre; Karadeniz ekibi, Avrupa'nın en iyi 10 ligi olan İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Türkiye, Rusya, Portekiz, Belçika ve Ukrayna liglerinde son 10 maçta en iyi form tutan Türk takımı oldu.