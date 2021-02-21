Haberler Trabzonspor Avrupa liglerine Trabzonspor damgası! Manchester City ile yarışıyor

liglerine damgası! ile yarışıyor

'nın göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen , 'de 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bordo-mavililer bu performansıyla, 'nın en iyi 10 ligi içerisindeki 10 maçlık periyotlar göz önüne alındığında 3'üncü sırada yer aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 10:28
Avrupa liglerine Trabzonspor damgası! Manchester City ile yarışıyor

yönetiminde 'de müthiş bir form grafiği yakalayan , galibiyet serisini 7 maça çıkarırken, yenilmezlik serisini de 10 maça yükseltti.

Avrupa liglerine Trabzonspor damgası! Manchester City ile yarışıyor

Bordo-mavililer, 10 maçlık periyotta ligde 28 puanla en fazla puan toplayan takım olurken, 'nın en iyi 10 liginde ise 3. sırada kendine yer buldu.

Avrupa liglerine Trabzonspor damgası! Manchester City ile yarışıyor

Ajansspor'un Transfermarkt verilerine dayandırdığı habere göre; Karadeniz ekibi, 'nın en iyi 10 ligi olan İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Türkiye, Rusya, Portekiz, Belçika ve Ukrayna liglerinde son 10 maçta en iyi form tutan Türk takımı oldu.

Avrupa liglerine Trabzonspor damgası! Manchester City ile yarışıyor

M. CITY İLK SIRADA
Tabloda ilk sıraya İngiltere Premier Lig lideri yerleşti. İngiliz ekibi, 10 maçta 10 galibiyet alarak 30 puan elde etti. 28 gol atıp kalesinde 3 gol gören devi, 25 averaja sahip.

Avrupa liglerine Trabzonspor damgası! Manchester City ile yarışıyor

ile aynı puana sahip ise 28 puanla 2. sırada. Portekiz kulübü, 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, 17 gol atıp, 3 gol yedi ve 14 averaja sahip oldu.

Avrupa liglerine Trabzonspor damgası! Manchester City ile yarışıyor

, 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, bulduğu 16 gole karşılık ise ağlarında 5 gol gördü ve 11 averajla 28 puanla 3. basamakta yer aldı.

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