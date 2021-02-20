Haberler Trabzonspor 7. harika

7. harika

Fırtına, Avcı ile zirveye yürüyor. Konya, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizli, Malatya ve Antep’ten sonra Başakşehir’i de geçti, İstanbul’a selam çaktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 23:14 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
7. harika
Süper Lig'de 'un inanılmaz yükselişi sürüyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde yakaladığı muhteşem grafikle şampiyonluk yarışına ortak oldu. Antalyaspor ile berabere kaldıktan sonra Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatya ve Gaziantepspor'dan sonra 'i de mağlup etti. Trabzonspor, Yusuf Sarı'nın Kylian Mbappe'yi kıskandıran deparı sonrasında attığı golle önemli deplasmanda bordo-mavililere 3 puanı kazandırdı.

AKIN AKIN!
Trabzonspor art arda 7. galibiyetini elde ederek şampiyonluk yarışında İstanbul ekiplerine bir güçlü mesaj daha verdi. Fırtına zirvedeki takımlar arasında bu hafta sahaya ilk çıktı. 3 puan alarak Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe üzerindeki baskısını iyice artırdı. Bordo-mavililer hata yapan olursa İstanbul temsilcilerine daha da yaklaşacak. Şampiyonluk şarkıları daha güçlü şekilde söylenecek.

PUAN SAYMIYORUM
Başkan Ahmet Ağaoğlu maç sonu şunları söyledi: "Ben de hocam gibi puan saymıyorum. Şu an dördüncü sıradayız. Önümüzde F.Bahçe maçı var. Ona odaklandık."

66
Maçta ilk isabetli şut 66. dakikada Bakasetas'tan geldi.

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