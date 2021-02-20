AKIN AKIN!
Trabzonspor art arda 7. galibiyetini elde ederek şampiyonluk yarışında İstanbul ekiplerine bir güçlü mesaj daha verdi. Fırtına zirvedeki takımlar arasında bu hafta sahaya ilk çıktı. 3 puan alarak Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe üzerindeki baskısını iyice artırdı. Bordo-mavililer hata yapan olursa İstanbul temsilcilerine daha da yaklaşacak. Şampiyonluk şarkıları daha güçlü şekilde söylenecek.
PUAN SAYMIYORUM
Başkan Ahmet Ağaoğlu maç sonu şunları söyledi: "Ben de hocam gibi puan saymıyorum. Şu an dördüncü sıradayız. Önümüzde F.Bahçe maçı var. Ona odaklandık."
66
Maçta ilk isabetli şut 66. dakikada Bakasetas'tan geldi.