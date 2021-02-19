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Rövanş vakti

'de teknik direktör yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışının içine giren , takımları serisine bugün başlıyor. Ligin ilk yarısında 'e 2-0, 'ye 3-1, 'ya 4-3 mağlup olan , bu maçların rövanşını kayıpsız geçmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 22:46 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 06:50
Rövanş vakti

Süper Lig'de teknik direktör yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışının içine giren , takımları serisine bugün başlıyor. Ligin ilk yarısında 'e 2-0, 'ye 3-1, 'ya 4-3 mağlup olan , bu maçların rövanşını kayıpsız geçmek istiyor.

2012'DEN BERİ SÜREN HASRET
Trabzonspor, Başakşehir deplasmanda 7 maçtır yenemiyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan son 7 maçta ev sahibi ekip 4 galibiyet alırken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer rakibi karşısında en son dış saha galibiyetini 1 Ocak 2012'de almıştı.

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