Rövanş vakti

Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışının içine giren Trabzonspor, İstanbul takımları serisine bugün başlıyor. Ligin ilk yarısında Başakşehir'e 2-0, Fenerbahçe'ye 3-1, Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olan Karadeniz devi, bu maçların rövanşını kayıpsız geçmek istiyor.



2012'DEN BERİ SÜREN HASRET

Trabzonspor, Başakşehir deplasmanda 7 maçtır yenemiyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan son 7 maçta ev sahibi ekip 4 galibiyet alırken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer rakibi karşısında en son dış saha galibiyetini 1 Ocak 2012'de almıştı.