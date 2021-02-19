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Başakşehir - Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Ligin zirvesini ve düşme hattını yakından ilgilendiren maçta iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıktı. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 20:31 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 20:32
Başakşehir - Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Düşme hattından çıkmak isteyen Başakşehir, zirve mücadelesi veren Trabzonspor'u konuk ediyor. Bordo-mavililer, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Başakşehir ise zorlu rakibini mağlup edip nefes almak istiyor.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Başakşehir: , , , , , , , , , , .

Trabzonspor: , , Edgar Ie, Hugo, Faruk Can, Flavio, Berat, Yunus Mallı , Bakasetas, Ekuban, Djaniny.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Trabzonspor maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Trabzonspor ile , 'da oynadıkları maçla ligde 26'ncı kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor, 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan turuncu-lacivertlilerle başlayan rekabette bugüne dek oynanan 25 karşılaşmanın 9'unu kazandı. 8 maçı Medipol Başakşehir kazanırken, 8 müsabaka ise eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda attığı 39 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.

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