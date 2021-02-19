Başakşehir - Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Düşme hattından çıkmak isteyen Başakşehir, zirve mücadelesi veren Trabzonspor'u konuk ediyor. Bordo-mavililer, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Başakşehir ise zorlu rakibini mağlup edip nefes almak istiyor.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mehmet Topal, Berkay, Deniz Türüç, Fernandes, Crivelli.

Trabzonspor: Kağan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Faruk Can, Flavio, Berat, Yunus Mallı , Bakasetas, Ekuban, Djaniny.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Trabzonspor maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, İstanbul'da oynadıkları maçla ligde 26'ncı kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor, 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan turuncu-lacivertlilerle başlayan rekabette bugüne dek oynanan 25 karşılaşmanın 9'unu kazandı. 8 maçı Medipol Başakşehir kazanırken, 8 müsabaka ise eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda attığı 39 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.