Abdullah Avcı: Çok işimiz var

Yaşanan sakatlıklar, cezalılar ve hastalıklara rağmen umutsuzluğa kapılmayacaklarını söyleyen Avcı'nın zorlu maç öncesi futbolcularıyla yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandığı belirlendi: "Bazen her şey yolunda giderken hiç beklemediğimiz şeylerle karşılaşabiliriz. Bu, hayatın içinde var. Önemli olan bunlara hazırlıklı olmaktır. Başakşehir maçı kolay geçmeyecek. Her zaman olduğu gibi yine oyun planına sadık kalmalıyız. Topa rakipten daha fazla sahip olmalıyız. Savunmayı daha sağlam yapmamız gerçeği de ortada. Duran toplara dikkat etmeliyiz. Bunları doğru yaparsak istediğimiz sonucu ulaşırız. Unutmayın, daha yapacak çok işimiz var."
Yaşanan sakatlıklar, cezalılar ve hastalıklara rağmen umutsuzluğa kapılmayacaklarını söyleyen Avcı'nın zorlu maç öncesi futbolcularıyla yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandığı belirlendi: "Bazen her şey yolunda giderken hiç beklemediğimiz şeylerle karşılaşabiliriz. Bu, hayatın içinde var. Önemli olan bunlara hazırlıklı olmaktır. Başakşehir maçı kolay geçmeyecek. Her zaman olduğu gibi yine oyun planına sadık kalmalıyız. Topa rakipten daha fazla sahip olmalıyız. Savunmayı daha sağlam yapmamız gerçeği de ortada. Duran toplara dikkat etmeliyiz. Bunları doğru yaparsak istediğimiz sonucu ulaşırız. Unutmayın, daha yapacak çok işimiz var."