Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı: Çok işimiz var

: Çok işimiz var

Teknik Direktörü Avcı, “Her hafta gelişiyoruz. Kazanarak ilerliyoruz fakat daha zorlu bir sürece girdik. maçına konsantre olduk. Eksiklerimiz var ancak biz Trabzonspor’uz” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:39 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Abdullah Avcı: Çok işimiz var
'in 26. haftasında yarın akşam deplasmanda ile karşılaşacak olan namağlup takımı , maça konsantre olmuş durumda. Ligde 9 maçtır yenilmeyen ve son 6 karşılaşmasını kazanarak zirve yürüyüşünü sürdüren bordo-mavililerde teknik direktör , galibiyet planını hazırlıyor. 'da karşılaştığı Başakşehir karşısında zaferle ayrılan tecrübeli hoca, ligde de eski takımını yenmek istiyor. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Her hafta gelişiyoruz. Kazanarak ilerliyoruz ama daha zorlu bir sürece girdik. Şimdi Başakşehir maçına konsantre olduk. Eksiklerimiz var ancak biz Trabzonspor'uz" diyor.

Yaşanan sakatlıklar, cezalılar ve hastalıklara rağmen umutsuzluğa kapılmayacaklarını söyleyen Avcı'nın zorlu maç öncesi futbolcularıyla yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandığı belirlendi: "Bazen her şey yolunda giderken hiç beklemediğimiz şeylerle karşılaşabiliriz. Bu, hayatın içinde var. Önemli olan bunlara hazırlıklı olmaktır. Başakşehir maçı kolay geçmeyecek. Her zaman olduğu gibi yine oyun planına sadık kalmalıyız. Topa rakipten daha fazla sahip olmalıyız. Savunmayı daha sağlam yapmamız gerçeği de ortada. toplara dikkat etmeliyiz. Bunları doğru yaparsak istediğimiz sonucu ulaşırız. Unutmayın, daha yapacak çok işimiz var."

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