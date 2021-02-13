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'da 'ye kırmızı kart şoku! maçında...

Süper Lig'in 25. haftasında , evinde Gaziantep FK'yı konuk ederken, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Öte yandan Bordo mavililerde , kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 18:12
Trabzonspor'da Nwakaeme'ye kırmızı kart şoku! Başakşehir maçında...

, Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı evinde ağırladı. Mücadele, bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bununla beraber Trabzonspor'da , gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Bordo mavili ekibin yıldızı, 56' ve 90+6'da gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK
Nijeryalı yıldız, gördüğü kırmızı kart sonrasında Trabzonspor'un 26. haftada oynayacağı Başakşehir müsabakası öncesi cezalı duruma düştü.

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