Trabzonspor Gaziantep FK 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yunan yıldızı Bakasetas'ın attığı golle 1-0 kazanan bordo-mavililer 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla puanını 45'e çıkaran Fırtına, yükselen performansını sürdürdü. Gaziantep FK ise 38 puanda kaldı.

SERİ 6 MAÇA ÇIKTI!

Son haftaların flaş ekibi Trabzonspor üst üste aldığı iyi sonuçlarla zirve inadını sürdürdü. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Gaziantep FK engelini tek golle geçerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

NWAKAEME KIRMIZI GÖRDÜ!

Trabzonspor'da Nwakame çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Nijeryalı yıldız, Başakşehir maçında sahadaki yerini alamayacak.

BAKASETAS DURMUYOR!

Alanyaspor'dan transfer olduktan sonra bordo mavili formayla ilk maçında son yarım saatte oyuna girdiği Beşiktaş karşısında ağları sarsamayan Bakasetas, ilk 11'de başladığı Denizlispor ve Malatyaspor maçlarının ardından Gaziantep FK önünde de golünü attı. Bakasetas ligdeki toplam gol sayısını da 10'a yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Mirallas'ın ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda kornere çeldi.



25'inci dakikada Berat'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.



34'üncü dakikada altıpasın hemen önünde yaşanan karambolde savunmadan seken top Flavio'nun önünde kaldı, onun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



38'inci dakikada Djaniny sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi, altıpasın gerisinden şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.



57'nci dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ortasında altıpasın üzerinde topa iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda Günay yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



67'nci dakikada Nwakaeme'nin savunmanın arkasına aşırtma pasında Flavio topu bekletmeden kafayla penaltı notası üzerindeki Bakasetas'a indirdi, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



90+6'ncı dakikada Nwakaeme orta sahada Dijilobodji'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi.



Karşılaşma 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.