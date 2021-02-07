Trabzonspor'da zemin korkusu

Trabzonspor, yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sosyal medyaya düşen zemin görüntüleri tepki çekti. Bunun üzerine bordo-mavili ekibin idarecileri, Yeni Malatyaspor cephesiyle temas kurarak zeminin son durumuyla ilgili bilgi talep ettiler. Y.Malatya idarecileri saha zemininin kısmen düzeldiğini kaydetti.

İDMANLAR SÜRÜYOR

Fırtına, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 1.5 saat süren idmanda teknik-taktik çalışma gerçekleştirildi. Usta hoca zaman zaman idmanı durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu. Antrenmanın sonunda oyuncular, bol bol şut attılar. Goller alkışlandı.