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'da zemin korkusu

, yarın ile deplasmanda karşılaşacak. Sosyal medyaya düşen zemin görüntüleri tepki çekti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 00:03 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor'da zemin korkusu

, yarın ile deplasmanda karşılaşacak. Sosyal medyaya düşen zemin görüntüleri tepki çekti. Bunun üzerine bordo-mavili ekibin idarecileri, Yeni Malatyaspor cephesiyle temas kurarak zeminin son durumuyla ilgili bilgi talep ettiler. Y.Malatya idarecileri saha zemininin kısmen düzeldiğini kaydetti.

İDMANLAR SÜRÜYOR

, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör yönetiminde 1.5 saat süren idmanda teknik-taktik çalışma gerçekleştirildi. Usta hoca zaman zaman idmanı durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu. Antrenmanın sonunda oyuncular, bol bol şut attılar. Goller alkışlandı.

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