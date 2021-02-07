Berat Özdemir Modric gibi

Bordo-mavili ekibin devre arasında renklerine bağladığı Berat Özdemir kısa sürede müthiş işler ortaya koydu. 22 yaşındaki futbolcu 40 yıllık Trabzonsporlu gibi oynarken sadece bordo-mavililer değil taraflı-tarafsız herkes performansına hayran kaldı. Berat'ın hayran kitlesi sadece Türk futbolseverler değil. Oyuncunun yetenek videoları Avrupa'nın önde gelen futbol siteleri tarafından da sık sık paylaşılıyor. Berat şimdiden kendine geniş çaplı bir Avrupalı hayran kitlesi de oluşturdu. Yüksek takipçili sitelerin Berat paylaşımlarının altında, "Modric gibi heyecan verici bir oyuncu. Geleceği çok parlak", "Sanki yeni Kovacic'i izliyoruz. Müthiş bir yetenek" ifadelerini kullandılar. Berat futbolu gibi karakteriyle de tam bir takım oyuncusu olduğunu kısa sürede ispatladı.

HEDEFİ EURO 2020

Berat Özdemir, Trabzonspor'da gösterdiği performansla kendini A Milli Takım hocası Şenol Güneş'e de ispat etmeyi hedefliyor. 22 yaşındaki oyuncu bu yaza ertelenen EURO 2020 kadrosunda yer bulmak için ekstra motive olmuş durumda. Güneş'in de Berat'ın oyunundan bir hayli etkilediği kaydediliyor.

DİKKATLERİ ÇEKTİ

Avrupalı scoutlar, Trabzonspor'un maçlarında genellikle Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ü mercek altına alıyorlardı. Ömür'ün sakatlığında Uğurcan'ı izleyen scoutlar, Berat Özdemir için de bol bol not alıyorlar. Birçok takımın, genç oyuncu için sezon sonunda bordo-mavili takımın kapısını çalacağı belirtiliyor.