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Bordo-mavilileri tebrik ediyorum

Gençlık ve Spor Bakanı , 'yı kazanan Kulübü için tebrik mesajı yayımladı. “Emeği geçen tüm futbolcuları, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ederim”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:52 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Bordo-mavilileri tebrik ediyorum

Bakan Kasapoğlu, "'nda oynanan müsabakasında rakibi 'i mağlup ederek kupayı müzesine götüren 'u kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum. Medipol Başakşehir'i de mücadelesinden dolayı kutluyorum" mesajını paylaştı.

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