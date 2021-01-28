Bakan Kasapoğlu, "İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Medipol Başakşehir'i mağlup ederek kupayı müzesine götüren Trabzonspor'u kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum. Medipol Başakşehir'i de mücadelesinden dolayı kutluyorum" mesajını paylaştı.
Bordo-mavilileri tebrik ediyorum
Gençlık ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor Kulübü için tebrik mesajı yayımladı. “Emeği geçen tüm futbolcuları, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ederim”
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:52 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:50