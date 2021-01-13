Abdullah Avcı dokunuşu

Süper Lig'in 18. haftasını bay geçmesine rağmen sıralamadaki yerini koruyan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra şahlandı. Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 20 puan toplayarak 18. hafta sonunda toplamda 26 puanla 7. sırada yer aldı. 10 basamak yükselen Karadeniz ekibi 35 puanla lider olan Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.