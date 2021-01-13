Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı dokunuşu

dokunuşu

Süper Lig'in 18. haftasını bay geçmesine rağmen sıralamadaki yerini koruyan , teknik direktör 'nın gelişinden sonra şahlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 22:52 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Abdullah Avcı dokunuşu

Süper Lig'in 18. haftasını bay geçmesine rağmen sıralamadaki yerini koruyan , teknik direktör 'nın gelişinden sonra şahlandı. Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 20 puan toplayarak 18. hafta sonunda toplamda 26 puanla 7. sırada yer aldı. 10 basamak yükselen Karadeniz ekibi 35 puanla lider olan Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.

SON DAKİKA