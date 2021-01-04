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Trabzonsporlu 'dan mesaj var!

'un tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 13:45
Trabzonsporlu Pereira'dan mesaj var!

Trabzonsporlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İŞTE O MESAJ:

Tam 4 yıl önce bugün, bu harika takım, ile sözleşme imzaladım. İlk günden beri, bu takımın harika başarılar elde etmesine yardımcı olabilmek için her antrenmanda ve maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Belki bu sayede de, Trabzonspor ailesi ve benim ailem arasında sevgi ve saygıya dayalı sağlam bir ilişki yeşermiş oldu. 4 yıl önce, böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır, ama ben 'ne katılmak, 'nı kazanmak, tekrar kazanmak için mücadele vermek ve elemelerine katılabilmek gibi çıkışları, inişlerin daha fazla olduğuna inanıyorum. Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak, ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak.

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