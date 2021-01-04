Caleb Ekuban, karşılaşmanın ilk devresinde de bir gol kaydetti ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ganalı yıldız Baker'ın ortasında kafayı vurdu, top ağlarla buluştu. Ancak VAR hakemi Halil Umut Meler 'inceleme' tavsiye etti. Ali Palabıyık, monitörden tekrarını izledikten sonra golü iptal etti.
Ekuban'un golü VAR’dan döndü
Caleb Ekuban, karşılaşmanın ilk devresinde de bir gol kaydetti ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50