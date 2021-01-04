Ekuban'un golü VAR’dan döndü

Caleb Ekuban, karşılaşmanın ilk devresinde de bir gol kaydetti ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ganalı yıldız Baker'ın ortasında kafayı vurdu, top ağlarla buluştu. Ancak VAR hakemi Halil Umut Meler 'inceleme' tavsiye etti. Ali Palabıyık, monitörden tekrarını izledikten sonra golü iptal etti.