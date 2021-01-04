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Ekuban'un golü VAR’dan döndü

, karşılaşmanın ilk devresinde de bir gol kaydetti ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Ekuban'un golü VAR’dan döndü

, karşılaşmanın ilk devresinde de bir gol kaydetti ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ganalı yıldız 'ın ortasında kafayı vurdu, top ağlarla buluştu. Ancak VAR hakemi 'inceleme' tavsiye etti. , monitörden tekrarını izledikten sonra golü iptal etti.

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