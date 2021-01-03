İşte Karagümrük - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de üst sıralara çıkmak isteyen Trabzonspor rotasını Karagümrük maçına çevirdi. 2020 yılının son maçında Şenol Güneş Stadı'nda G.Saray'a 2-0 kaybeden bordo-mavililer bugün Vodafone Park'ta Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz Fırtınası'nın tek hedefi bugün 3 puanı alarak 2021'e moralli bir giriş yapmak. Trabzonspor böylece hem bu sezon İstanbul ekiplerine karşı aldığı 5 yenilgiye bir son vermeyi planlıyor hem de ligde yeniden yukarılara tırmanmak için yeni bir seri yakalamak istiyor.

Fırtına'da bu önemli randevu öncesinde hastalığını atlatan Abdülkadir Ömür'den iyi haber gelmişti. Abdullah Avcı da son iki testi negatif çıkan ve takıma katılan 21 yaşındaki yıldızının adını bugünkü 11'e yazdı. Deneyimli çalıştırıcı, hücumda bireysel yeteneklerine güvendiği Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'den ekstra sorumluluk almalarını istedi. Hücum hattında en uçta oynayacak Djaniny ile de bir görüşme yapan usta çalıştırıcı pozisyona girdiğinde çabuk karar vermesini mümkün olduğunda erken şut atmasını istedi.

BAMBAŞKA BİR TRABZONSPOR

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı son antrenmanda öğrencilerine bir konuşma yaptı. Başarılı çalıştırıcı "Artık bambaşka bir Trabzonspor izlettirmemiz gerekiyor. Herkes bunun için elini taşın altına soksun" ifadelerini kullandı.

EKSİKLER FAZLA

Bordo-mavililerin, Karagümrük'e konuk olacağı karşılaşmada iki takımın da eksik sayısı fazla. Ev sahibi konumundaki Karagümrük'te Zukanovic, Jorquera, Salibur ve Lichaj sakat. Sabo ve Ndao ise cezalı. Trabzonspor'da ise Bilal Başacıkoğlu, Fousseini Diabate ve Stiven Plaza kadro dışı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fırtına, Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordomavililer, Abdullah Avcı yönetiminde 1.5 saat çalıştı. Futbolcuların bu çalışmada bir hayli hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Avcı hücum organizasyonları üzerinde tekrar tekrar dururken, bol bol şut idmanı da yaptırdı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

KARAGÜMRÜK: VIVIANO, RAMAZAN, FATİH, ROCO, BALKOVEC, BIGLIA, NDIAYE, KORAY, AATIF, JIMMY, SOBIECH

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, HOSSEINI, EDGAR, MARLON, FLAVIO, A.PARMAK, BAKER, A.ÖMÜR, NWAKAEME, DJANINY

6. FARKLI STAT

Fırtına'nın karşılaşacağı Karagümrük, Vefa Stadı'nın Süper Lig şartlarına uygun olmaması sebebiyle iç saha maçlarını farklı yerlerde oynuyor. Karagümrük ile Trabzonspor mücadelesi Beşiktaş'ın Vodafone Park Stadı'nda oynanacak.

YENİLGİSİ YOK

İki takım daha önce 5 defa karşı karşıya geldiler. Bordo-mavililer 4 mücadeleyi kazanırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTAN RAKAMLAR

İki takım 5 defa karşı karşıya geldi. Fırtına sadece 1 gol yedi.

Trabzonspor, Karagümrük'e 5 karşılaşmada 8 gol attı.

Karagümrük'ün iç sahada yenilgisi yok. 5 galibiyet, 2 beraberlikleri var.

İstanbul ekibi sahasında 16 gol attı. Bu alanda ligin en iyisi.

Avcı yönetimindeki Fırtına deplasmanda hiç gol yemedi.

Karadeniz ekibi bu sezon İstanbul ekipleriyle oynadığı 5 maçı da kaybetti.