Trabzonspor'dan transfer hamlesi! Orta sahaya...

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı hem savunmadaki sorunları çözmek hem de hücumdaki üretkenliği artırmak istiyor. Ancak takımın ana merkezi olan orta sahada problem var.

Usta çalıştırıcı ilk başta hücum hattına takviye yapılması gerektiğini düşünüyordu ancak maçlar oynandıkça orta saha ihtiyacı ön plana çıktı. Avcı da planlarını değiştirdi. Yönetime ilk başta orta sahayı kuvvetlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Bordo- mavili idareciler de birçok isimle görüşmelerini sürdürürken gündeme gelen son isim Mehdi Bourabia oldu.



TÜRKİYE'Yİ BİLİYOR



Fransa çıkışlı olan Bourabia kariyerini Bulgaristan'da parlattı. Cherno ve Levski Sofya'da forma giydikten sonra Konyaspor'a transfer olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ardından Sassuolo'ya geçti.

Bourabia, orta saha arayan Trabzonspor'a önerildi. Scout ekibinin onayından geçen tecrübeli futbolcu için Fırtına nabız yoklamaya başladı. Çizme ekibiyle kontratı sezon sonu bitecek olan Bourabia, Türkiye'ye uzak bir isim değil.

2017 yılında Konyaspor forması giyen başarılı oyuncu kontrat yılında olduğu için düşük bir bonservis bedeliyle alınabilecek.



