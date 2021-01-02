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'dan transfer hamlesi! Orta sahaya...

Son dakika haberi: Transferde önceliği orta sahaya veren ’nın gündemine giren son isim yıldız oldu. Bir dönem 'de forma giyen 29 yaşındaki oyuncunun kontratı sezon sonu bitiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 22:26 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'dan transfer hamlesi! Orta sahaya...

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı hem savunmadaki sorunları çözmek hem de hücumdaki üretkenliği artırmak istiyor. Ancak takımın ana merkezi olan orta sahada problem var.

Trabzonspor'dan transfer hamlesi! Orta sahaya...

Usta çalıştırıcı ilk başta hücum hattına takviye yapılması gerektiğini düşünüyordu ancak maçlar oynandıkça orta saha ihtiyacı ön plana çıktı. Avcı da planlarını değiştirdi. Yönetime ilk başta orta sahayı kuvvetlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Trabzonspor'dan transfer hamlesi! Orta sahaya...

Bordo- mavili idareciler de birçok isimle görüşmelerini sürdürürken gündeme gelen son isim Mehdi Bourabia oldu.

Trabzonspor'dan transfer hamlesi! Orta sahaya...

TÜRKİYE'Yİ BİLİYOR

Fransa çıkışlı olan Bourabia kariyerini Bulgaristan'da parlattı. Cherno ve Levski Sofya'da forma giydikten sonra Konyaspor'a transfer olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ardından Sassuolo'ya geçti.

Trabzonspor'dan transfer hamlesi! Orta sahaya...

Bourabia, orta saha arayan 'a önerildi. Scout ekibinin onayından geçen tecrübeli futbolcu için nabız yoklamaya başladı. Çizme ekibiyle kontratı sezon sonu bitecek olan Bourabia, Türkiye'ye uzak bir isim değil.

Trabzonspor'dan transfer hamlesi! Orta sahaya...

2017 yılında Konyaspor forması giyen başarılı oyuncu kontrat yılında olduğu için düşük bir bonservis bedeliyle alınabilecek.

Trabzonspor'dan transfer hamlesi! Orta sahaya...

CAGLIARI DE PEŞİNDE

Mehdi Bourabia'yı isteyen tek kulüp değil. Kontratında son senesine girdiği için birçok ekip peşinde. Özellikle Cagliari'nin yıldızı kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği öğrenildi.

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