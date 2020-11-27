Haberler Trabzonspor Ankaragücü - Trabzonspor | 11'ler belli oldu

Ankaragücü - | 11'ler belli oldu

'in 10. haftasında Ankaragücü sahasında 'u konuk edecek. Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı bu karşılaşma ile birlikte 2. resmi maçına çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı, ilk 11'leri ve hakemi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? TS maçı izle...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 18:05 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 18:29
Ankaragücü - Trabzonspor | 11'ler belli oldu

'de 10. hafta heyecanı - maçıyla başlıyor. Corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı 27 Kasım Cuma günü saat 19:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi fotomac.com.tr'den canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

MAÇTAN NOTLAR

MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.

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