Son dakika: Trabzonspor'un Erzurum maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı 22 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREIRA, HUGO, EDGAR, MARLON, BAKER, ABDÜLKADİR ÖMÜR, EKUBAN, ABDULKADİR PARMAK, NWAKAEME, AFOBE

BB. ERZURUMSPOR: KAYACAN, MURAT, MINA, GÖKHAN, KAAN, DONALD, OBERTAN, SISSOKO, RASHAD MUHAMMED, NOVIKOVAS, GOMES

ABDULLAH AVCI DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, 9'uncu hafta mücadelesinde konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem kötü gidişata son vermeyi hem de yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.