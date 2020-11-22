Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor'un Erzurum maçı 11'i belli oldu!

Son dakika: 'un maçı 11'i belli oldu!

'in 9. haftasında sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Öte yandan maçın hakemi, 11'ler ve maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor ve Erzurumspor hangi 11'lerle sahaya çıkacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 17:41 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 18:19
Son dakika: Trabzonspor'un Erzurum maçı 11'i belli oldu!

'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde ile Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili merak edilenler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı 22 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREIRA, HUGO, EDGAR, MARLON, BAKER, ABDÜLKADİR ÖMÜR, EKUBAN, ABDULKADİR PARMAK, NWAKAEME, AFOBE

BB. ERZURUMSPOR: KAYACAN, MURAT, MINA, GÖKHAN, KAAN, DONALD, OBERTAN, SISSOKO, RASHAD MUHAMMED, NOVIKOVAS, GOMES

ABDULLAH AVCI DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, 9'uncu hafta mücadelesinde konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem kötü gidişata son vermeyi hem de yeni teknik direktörü yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.

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