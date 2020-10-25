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'un planı belli oldu! ...

Süper Lig'in 6. haftasında 'ye konuk olacak 'da saatler dev derbiye kuruldu. Teknik direktör da, sarı lcivertliler karşısında puna almayı planladığı taktiğini belirledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 10:57
Trabzonspor'un Fenerbahçe planı belli oldu! Eddie Newton...

Taraftarın benimsediği ve sloganı haline gelen "Bize her yer Trabzon" sözünü takımı, Kadıköy'de hayata geçirmeye çalışacak.

abii ki bu düşüncede belirleyici ise Teknik Direktör olacak. Bordo-mavililer, bugünkü maça farklı bakıyor. Hem de her anlamda. Eddie Newton açısından da kritik olan maçından çıkacak sonuç hem takımın sıralaması hem de teknik ekibin yarınlarını yönlendirecek.

UZAKTAN ŞUT TALİMATI
Taktik plan açısından baktığımızda İngiliz teknik adam tam saha pres istiyor. Top rakipteyken her bölgede baskı kurulmasını ve Fenerbahçe'ye rahat oyun imkânı tanınmamasını isteyen Newton, takım oyunu bekliyor.

Hızlı hücumla defansın arkasına toplar atılmasını söyleyen bordo-mavililerin teknik patronu, savunma bölgesinde ise riskten uzak garanti paslar istiyor. Ayrıca bol bol uzaktan şutlar atılması yönünde talimat veriyor.

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