Trabzonspor'un Fenerbahçe planı belli oldu! Eddie Newton...

Taraftarın benimsediği ve sloganı haline gelen "Bize her yer Trabzon" sözünü Trabzonspor takımı, Kadıköy'de hayata geçirmeye çalışacak.



abii ki bu düşüncede belirleyici ise Teknik Direktör Eddie Newton olacak. Bordo-mavililer, bugünkü maça farklı bakıyor. Hem de her anlamda. Eddie Newton açısından da kritik olan Fenerbahçe maçından çıkacak sonuç hem takımın sıralaması hem de teknik ekibin yarınlarını yönlendirecek.

UZAKTAN ŞUT TALİMATI

Taktik plan açısından baktığımızda İngiliz teknik adam tam saha pres istiyor. Top rakipteyken her bölgede baskı kurulmasını ve Fenerbahçe'ye rahat oyun imkânı tanınmamasını isteyen Newton, takım oyunu bekliyor.



Hızlı hücumla defansın arkasına toplar atılmasını söyleyen bordo-mavililerin teknik patronu, savunma bölgesinde ise riskten uzak garanti paslar istiyor. Ayrıca bol bol uzaktan şutlar atılması yönünde talimat veriyor.



