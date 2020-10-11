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Üç büyükler istedi Trabzon’u seçtim

ekibinin yeni stoperi sürecini anlattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 00:03 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 06:50
Üç büyükler istedi Trabzon’u seçtim
ekibinin yeni stoperi sürecini anlattı. Tecrübeli oyuncu "'den , ve 'tan teklifler aldım. beni gerçekten istediğini gösterdi. Ben de tercihimi Trabzonspor'dan yana kullandım. Büyük bir kulübü temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Transferim aylar sürdü ama şimdi mutluyum" dedi. Hugo, Erzurumspor maçının ilk yarısında sağ stoperde oynadığını hatırlatıp "Sol ayaklı bir oyuncu için bu zordu. İkinci yarı sola geçince rahatladım. Oyuna daha rahat şekilde katıldım" diye konuştu.
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