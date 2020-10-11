Üç büyükler istedi Trabzon’u seçtim

Karadeniz ekibinin yeni stoperi Vitor Hugotransfer sürecini anlattı. Tecrübeli oyuncu "Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklifler aldım. Trabzonspor beni gerçekten istediğini gösterdi. Ben de tercihimi Trabzonspor'dan yana kullandım. Büyük bir kulübü temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Transferim aylar sürdü ama şimdi mutluyum" dedi. Hugo, Erzurumspor maçının ilk yarısında sağ stoperde oynadığını hatırlatıp "Sol ayaklı bir oyuncu için bu zordu. İkinci yarı sola geçince rahatladım. Oyuna daha rahat şekilde katıldım" diye konuştu.