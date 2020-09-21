İlk hedef Erik Sviatchenko!

Transfer dönemi sona ermeden kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Erik Sviatchenko ile yakından ilgileniyor. Karadeniz devi, 28 yaşındaki stoper için Midtjylland ile görüşmelerini hızlandırdı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Gelecek hafta ortasına kadar 2-3 isim gelir" sözlerinin ardından gözler Erik transferine çevrildi. Trabzonspor'un kısa süre içinde Danimarka temsilcisini ikna etmesi bekleniyor. Bordo- mavililer ilk tekliflerine zam yaptı ve rakam 1.5 milyon euro'ya çıkarıldı. Vitor Hugo için de Palmeiras ile görüşmeler sıkı şekilde sürüyor.

GOLCÜ STOPER

Erik Sviatchenko golcü bir savunma oyuncusu. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giydi. Rakip ağları 6 defa havalandırdı. 3 de asist yaptı. 9 gole direkt etkisi oldu.