Haberler Trabzonspor İlk hedef Erik Sviatchenko!

İlk hedef !

, ’ın 28’lik stoperi ! için teklifini artırdı. ekibine yapılan teklif 1.5 milyon euro’ya çıkarıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:35 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
İlk hedef Erik Sviatchenko!

dönemi sona ermeden kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, ile yakından ilgileniyor. devi, 28 yaşındaki stoper için ile görüşmelerini hızlandırdı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Gelecek hafta ortasına kadar 2-3 isim gelir" sözlerinin ardından gözler Erik transferine çevrildi. 'un kısa süre içinde temsilcisini ikna etmesi bekleniyor. Bordo- mavililer ilk tekliflerine zam yaptı ve rakam 1.5 milyon euro'ya çıkarıldı. Vitor Hugo için de Palmeiras ile görüşmeler sıkı şekilde sürüyor.

GOLCÜ STOPER
Erik Sviatchenko golcü bir savunma oyuncusu. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giydi. Rakip ağları 6 defa havalandırdı. 3 de asist yaptı. 9 gole direkt etkisi oldu.

BİZE ULAŞIN