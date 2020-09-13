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Newton'dan açıklaması

, derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. ile ilgili konuşan Newton, "Sörloth’un bizimle olması tabi ki daha iyi olurdu. Ama diğer arkadaşlarımız tamamen hazırlar. Farklı şartlar her zaman olabilir, biz planımızı uygulamaya çalışacağız. Sörloth’un yokluğu bizi etkilemeyecek." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 19:55 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 21:40
Newton'dan Sörloth açıklaması

, maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Newton'ın açıklamaları:

Sözlerime başlamadan önce 'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sakatlıklar futbolun içerisinde var. Ne yazık ki kısa süre içinde sakatlıklar yaşadık. Arkadaşlarımız maça adapte oldu ve en iyisini yapmaya çalışacağız.

'un bizimle olması tabi ki daha iyi olurdu. Ama diğer arkadaşlarımız tamamen hazırlar. Farklı şartlar her zaman olabilir, biz planımızı uygulamaya çalışacağız. Sörloth'un yokluğu bizi etkilemeyecek.