Trabzonspor'dan transferde Carlos Salcedo atağı!

Trabzonspor'da uzun zamandır devam eden stoper arayışlarında birçok isim gündeme gelmişti, artık oklar yeni bir futbolcuya çevrildi. Bugüne kadar temas kurulan ve talip olunan oyuncularda istediğini elde edemeyen Karadeniz devinin kurmayları, menajerler tarafından önerilen Meksikalı Carlos Salcedo'yla ciddi ciddi ilgilenmeye başladı. Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 26 yaşındaki milli oyuncu için bordo-mavililerin yüksek bir kiralama bedeli önereceği de iddia edildi. Tigres'in 8 milyon 800 bin euro ödeyerek renklerine kattığı Meksikalı savunmacı için düşük maliyetli teklifleri değerlendirmeye bile almadığı belirtiliyor.

AVRUPA'DA 2.5 SEZON FORMA GİYDİ

Bu nedenle Trabzonspor'un da rakamı verebileceği üst limitte tutacağı öğrenildi. Kariyerinde ABD, İtalya ve Almanya'da da forma giyen tecrübeli stoper kulübünde yılda 2 milyon euro kazanıyor. 26 yaşında 1.84 boyundaki sağ ayaklı savunma oyuncusu bu sezon şu ana kadar 5 maçta Tigres forması giydi. 35 kez de Meksika Milli Takımı'nda ter döken Salcedo'nun gelme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu özellikle vurgulanıyor. Kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan yıldız için teknik direktör Newton'un da olumlu rapor verdiği dile getirildi. Başarılı futbolcu, daha önce Avrupa'da 2.5 sezon forma giydi. Bir sezon Fiorentina'da oynayan Salcedo, 1.5 sezon da Eintracht Frankfurt için ter döktü.