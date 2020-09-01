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01 Eylül 2020, Salı
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Sheffield’a

Burke Sheffield’a
temsilcisi hücum hattını zenginleştirmek için kadrosuna katmak istediği Oliver 'de bir rakip daha çıktı. Celtic'in de transfer etmek istediği 23 yaşındaki futbolcuya Sheffield United talip oldu. Premier Lig ekibinin, ile masaya oturduğu öğrenildi. Fırtına fırsat kolluyor.
  1. 1.9.2020
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