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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Marcone istekli

Marcone istekli

'un kadrosuna katmayı çok istediği isimlerden için kulübü ikna olmuyor.

'un kadrosuna katmayı çok istediği isimlerden için kulübü ikna olmuyor. Bordo-mavililerin satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği 30 yaşındaki ön libero için önerdiği rakamlar ile Arjantin ekibinin beklentileri arasındaki rakamsal farklılıklar sürse de oyuncunun gelmeyi çok istediği ve menajeri aracılığıyla sürekli iletişimde kaldığı öğrenildi.
  1. 24.8.2020
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