Wahbi inadı sürüyor! İşte Trabzonspor'un karşı teklifi
Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... St. Etienne’i ikna turları devam ediyor. 8 milyon euro isteyen Fransızlar, 7’ye indi. Fırtına 1 milyon kiralama, 5 milyon euro’luk satın alma bedeli biçti.
Santrforda, sol açıkta ve 10 numarada oynayabilmesi sebebiyle Trabzonspor'un ilgisini çeken Wahbi Khazri için çalışmalar sürüyor. Bordo-mavili kulüp, 29 yaşındaki hücum oyuncusu için Saint-Etienne ile pazarlık yapmaya devam ediyor. Kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı bulunan Fransa doğumlu Tunuslu futbolcunun satın alma opsiyonundaki miktar aşağı düşürülmeye çalışılıyor. Fırtına'nın 1 yıl kiralama için 1 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Bonservisine 8 milyon euro isteyen St. Etienne 7'ye düştü. Yönetim ise gelecek sezon 30 yaşına girecek futbolcunun tapusu için 5 milyon euro'dan fazla vermek istemiyor.
HADDADI VE MERIAH'TAN FİKİR ALDI
Khazri bir yandan gelişmeleri takip ederken diğer yandan Türkiye'de forma giyen Tunuslu futbolculardan bilgi alıyor. Kasımpaşa'da oynayan Usame Haddadi ve Yassine Meriah ile görüşen Khazri, olumlu referans aldı. St. Etienne'e 2018'de 7 milyon euro'ya transfer olan Khazri'ye de 2 milyon euro ödenecek. Geçen sezon lig erken bittiği için 23 maça çıkan Khazri 6 gol atıp, 4 asist yapmıştı. Tunus A Milli Takımı'nın formasını 2013'ten bu yana terleten yıldız futbolcu, çıktığı 53 maçta 19 kez fileleri sarsarken, 11 tane de gol pası vermeyi başardı.
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Wahbi Khazri, geçen sezon çıktığı 23 maçın 9'unu santrforda, 7'sini 10 numarada, 3'ünü sol, 1'ini ise sağ kanatta oynadı.
- 21.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Wahbi inadı sürüyor! İşte Trabzonspor'un karşı teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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