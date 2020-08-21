Tüm kupalara talibiz

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Uğurcan Çakır: Geçen yıl kupayı kazandık ve ligde ikinci olduk. Daha iyisini başarabiliriz. Bu sezon biraz daha tecrübelendik.
HABERLER KAFAMI KARIŞTIRMIYOR
Transfer teklifleri aldığını söyleyen Uğurcan Çakır, "Eğer Trabzonspor'da üst düzey bir performans sergilerseniz ve üst sıralara oynarsanız mutlaka transfer teklifi gelir. Benim de kulağıma geldi. Çok yazıldı, çizildi ama aklım hiçbir zaman karışmadı. Çünkü ben Trabzonspor'un oyuncusuyum. Tabii şartlar oluşursa kulübümüzün istekleri karşılanırsa yurt dışında Trabzonspor'u temsil etmek isterim. Teklif gelirse yönetim kurulumuz değerlendirir ve bir karar alınır. Trabzon'da çok mutluyum" dedi.
NEWTON'IN KARİYERİ BELLİ
Yeni Teknik Direktör Eddie Newton'ın başarılı olacağına inanan Uğurcan Çakır, "Hocamız takımı geçen yıldan tanıyordu. Salgın döneminde daha çok kaynaştık. Newton'un kariyeri belli. Trabzonspor'da çalışmak zordur. Trabzonspor'da çalışmak ona nasip oldu. Başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.
- 21.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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