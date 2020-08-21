Newton’un sistemi: 4-3-3 - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Newton’un sistemi: 4-3-3

Newton’un sistemi: -3

Newton’un sistemi: 4-3-3

, takımı -3 sisteminde oynatmaya hazırlanıyor.

, takımı -3 sisteminde oynatmaya hazırlanıyor. İngiliz hoca, antrenmanlarda oyun felsefesini aktarmaya çalışırken, bu sistemi takıma ezberletmeyi hedefliyor. Yeni sezonda makine düzeninde bir takım oluşturmayı planlayan Newton'ın genç futbolcularla özel olarak ilgilendiği de gelen haberler arasında.
  1. 21.8.2020
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