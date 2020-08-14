Fırtına’dan 16 imza birden
Trabzonspor kendi alt yapısından yetiştirdiği genç oyuncularla profesyonel sözleşme imzaladı. Önce sağlık kontrolünden geçen 16 genç oyuncu ardından profesyonel yapıldı.
İşte Karadeniz devinin profesyonel sözleşme imzaladığı oyuncular: Ahmet Can Kaplan, Ali Alperen Çelik, Arif Boşluk, Batuhan Günaldı, Bora Ulu, Doğukan Delimehmet, Emir Uzun, Emircan Birinci, Emirhan Zaman, Emre Koskor, Furkan Can Erbaşaran, Göktuğ Yılmaz, İsmail Cem Kara, Mustafa Köroğlu, Süleyman Cebeci ve Taha Erdem Cevahiroğlu.
- 14.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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