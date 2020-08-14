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14 Ağustos 2020, Cuma
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Fırtına’dan 16 imza birden

Fırtına’dan 16 imza birden

kendi alt yapısından yetiştirdiği genç oyuncularla profesyonel sözleşme imzaladı. Önce sağlık kontrolünden geçen 16 genç oyuncu ardından profesyonel yapıldı.

İşte devinin profesyonel sözleşme imzaladığı oyuncular: Kaplan, Ali Alperen Çelik, Arif Boşluk, Batuhan Günaldı, Bora Ulu, Doğukan Delimehmet, , Emircan Birinci, Emirhan Zaman, Emre Koskor, Furkan Can Erbaşaran, Göktuğ Yılmaz, İsmail Cem Kara, Mustafa Köroğlu, Süleyman Cebeci ve Taha Erdem Cevahiroğlu.

  1. 14.8.2020
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