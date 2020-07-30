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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Masraflar 'dan

Masraflar Nevzat Aydın'dan

 Stadı'ndaki kupa finali için 'a gelen 'un deplasman masraflarını üstlendi.

Stadı'ndaki kupa finali için 'a gelen 'un deplasman masraflarını üstlendi. Trabzonspor da maçının ulaşım ve konaklama masraflarını karşılayan eski yöneticisi Nevzat Aydın'a teşekkür etti.
  1. 30.7.2020
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