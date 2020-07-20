Gerçek kral Sörloth
Konyaspor karşısında 2 kez sahne alan Trabzonspor’un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, toplam 23 gole ulaştı ve Cisse’yi geçerek yeniden zirveye çıktı.
Sezon başında Crystal Palace'dan satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euro'ya kiralanan Sörloth, dün iki kez sahne olarak 23 gole ulaştı ve Cisse'yi geçerek krallık yarışında liderliğe yükseldi. Ligde 23, Türkiye Kupası'nda 6 maçta 6, Avrupa kupalarında ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 46 maçta 31 gol kaydetti.
Sörloth, Karadeniz devinde de en golcü dönemini yaşadı. Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden 24 yaşındaki forvet, bordo-mavili takımda 23 golle kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor. Fırtına, 1.95'lik kulenin gol attığı bir maçı ilk kez kaybetti. Sörloth attığı gollerle 39 puana katkı sunmayı bildi.
- 20.7.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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